Ситуация для ВСУ на Харьковском направлении развивается не лучшим образом. Об этом Life.ru заявил Андрей Кошкин, заведующий кафедрой РЭУ имени Плеханова и эксперт Ассоциации военных политологов. По его словам, даже Владимир Зеленский информирует своих заморских покровителей о проблемах, включая дефицит снарядов и потребность в дополнительных финансовых вливаниях.

Однако, как отмечает эксперт, западные партнёры Киева не могут оперативно предоставить средства, а также сообщают о нехватке снарядов, поскольку они в значительной степени перенаправляются на Ближний Восток. Таким образом, общая картина для украинской армии выглядит неоптимистично.

Что касается Харьковского направления — здесь явно есть заметные успехи у нашей армии. Мы успешно ведём боевые действия, а это значит, что противник, находясь под воздействием наших победных наступлений, терпит поражения и испытывает дефицит по всем фронтам. Андрей Кошкин Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

Кошкин добавил, что стоит гордиться героизмом и стойкостью российских бойцов, которые успешно выполняют боевые задачи на всех направлениях, включая Харьковское.

Напомним, ранее Life.ru писал, что российские разведчики увидели агонию противника под Харьковом. Из-за перебитых путей снабжения украинские военные неделями сидят без еды и тепла.