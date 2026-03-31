Российские операторы дронов из группировки «Север» фиксируют катастрофическое положение противника на Харьковском направлении. Из-за перебитых путей снабжения украинские военные неделями сидят без еды и тепла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника расчёта взвода БПС полка 1431 с позывным Шил.

По его словам, логистические цепочки ВСУ перерезают по максимуму. Вражеские тяжёлые гексакоптеры «Баба-яга» пытаются сбросить припасы, но эти средства оперативно уничтожаются.

Разведчик отметил, что дроны фиксируют, как истощённые бойцы выходят из укрытий. Встречались даже случаи, когда противник, заметив российский беспилотник, вылезал из блиндажа и махал руками. Такие цели не атаковали. Нарушенная логистика продолжает ухудшать состояние обороняющихся, что снижает их боеспособность на данном участке фронта.

Ранее подразделения группировки войск «Запад» провели решительную операцию на Харьковском участке фронта. Благодаря этим манёврам под российский контроль перешло поселение Новоосиново. Также ВС РФ освободили Ковшаровку в Харьковской области.