31 марта, 14:32

Минтруд разъяснил, что значит «под роспись» в Трудовом кодексе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Минтруд России разъяснил, что требование «под роспись» в трудовом законодательстве означает обязательное подтверждение ознакомления работника с документом его личной подписью. Это необходимо для фиксации факта, что сотрудник был проинформирован о соответствующих правилах, приказах или других актах, касающихся его работы.

Как напомнили в министерстве, обязанность знакомить сотрудника «под роспись» возникает в нескольких ключевых ситуациях. Речь идёт об ознакомлении с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с работой человека, а также с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными документами — причем еще до того, как трудовой договор будет подписан. Кроме того, работодатель обязан зафиксировать подписью факт ознакомления сотрудника с приказом об увольнении.

«Гарант.ру» также обращает внимание на то, что законодательство использует целый ряд схожих по смыслу понятий: «подпись», «электронная подпись», «подписание», «подписать». В подтверждение Минтруд сослался на ГОСТ Р 7.0.8-2025, где даны чёткие определения. Согласно стандарту, подписание документа представляет собой его удостоверение — либо собственноручной, либо электронной подписью уполномоченного лица. Сама же подпись трактуется как реквизит на бумажном носителе, который подтверждает факт подписания.

Ранее Life.ru писал, что юрист объяснила, почему бесполезно требовать компенсацию от заразившего на работе коллеги. Основная проблема заключается в том, что сотруднику трудно доказать, что он заболел именно из-за конкретного человека.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
