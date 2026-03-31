Минтруд разъяснил, что значит «под роспись» в Трудовом кодексе

Минтруд России разъяснил, что требование «под роспись» в трудовом законодательстве означает обязательное подтверждение ознакомления работника с документом его личной подписью. Это необходимо для фиксации факта, что сотрудник был проинформирован о соответствующих правилах, приказах или других актах, касающихся его работы.

Как напомнили в министерстве, обязанность знакомить сотрудника «под роспись» возникает в нескольких ключевых ситуациях. Речь идёт об ознакомлении с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с работой человека, а также с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и иными документами — причем еще до того, как трудовой договор будет подписан. Кроме того, работодатель обязан зафиксировать подписью факт ознакомления сотрудника с приказом об увольнении.

«Гарант.ру» также обращает внимание на то, что законодательство использует целый ряд схожих по смыслу понятий: «подпись», «электронная подпись», «подписание», «подписать». В подтверждение Минтруд сослался на ГОСТ Р 7.0.8-2025, где даны чёткие определения. Согласно стандарту, подписание документа представляет собой его удостоверение — либо собственноручной, либо электронной подписью уполномоченного лица. Сама же подпись трактуется как реквизит на бумажном носителе, который подтверждает факт подписания.

