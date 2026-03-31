Счета экс-пресс-секретаря Шойгу Россияны Марковской заблокированы уже полгода

Россияна Марковская, долгие годы бывшая официальным представителем экс-министра обороны Сергея Шойгу, столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Выяснилось, что уже около полугода её счета остаются заблокированными из-за разногласий с налоговой службой. Об этом пишет Baza.

35-летняя женщина посвятила работе в ведомстве семь лет и покинула пост только вместе с уходом Шойгу в 2024 году. После завершения государственной карьеры она занялась частным предпринимательством, открыв ИП в сфере производства фильмов и телепередач.

Проблемы начались в прошлом году: бизнесвумен не сдала вовремя налоговую декларацию. Уже в августе Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам её предприятия.

С тех пор ситуация не разрешилась. За полгода Марковская так и не предоставила в инспекцию необходимые документы, чтобы снять ограничения. Причины, по которым бывший пресс-секретарь не урегулировала спор с контролирующим органом, остаются неизвестными.

