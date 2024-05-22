Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 16:29
4651

"7 лет пролетели, как МиГ-31": Пресс-секретарь министра обороны ушла с поста

Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны

Россияна Марковская. Обложка © VK / Россияна Марковская

Россияна Марковская. Обложка © VK / Россияна Марковская

Россияна Марковская заявила об уходе с должности пресс-секретаря экс-министра обороны – секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели, как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — поделилась она с подписчиками.

Путин поблагодарил Шойгу за его работу по строительству ВС РФ на посту главы Минобороны
Путин поблагодарил Шойгу за его работу по строительству ВС РФ на посту главы Минобороны

Напомним, ранее Шойгу назначили на должность секретаря Совбеза. Планируется, что он также будет курировать и работу Федеральной службы ВТС. При этом на должность министра обороны президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. В Кремле заявили, что кадровые перестановки в министерстве были необходимы. Между тем сам глава государства связал их с увеличившимися расходами на оборону и безопасность. По его словам, Шойгу как секретарь Совета безопасности РФ будет курировать комиссию ВПК.

Николь Вербер
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров