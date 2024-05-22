"7 лет пролетели, как МиГ-31": Пресс-секретарь министра обороны ушла с поста

Россияна Марковская заявила об уходе с должности пресс-секретаря экс-министра обороны – секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели, как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — поделилась она с подписчиками.