"7 лет пролетели, как МиГ-31": Пресс-секретарь министра обороны ушла с поста
Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны
Россияна Марковская. Обложка © VK / Россияна Марковская
Россияна Марковская заявила об уходе с должности пресс-секретаря экс-министра обороны – секретаря Совбеза России Сергея Шойгу. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели, как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью", — поделилась она с подписчиками.
Напомним, ранее Шойгу назначили на должность секретаря Совбеза. Планируется, что он также будет курировать и работу Федеральной службы ВТС. При этом на должность министра обороны президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. В Кремле заявили, что кадровые перестановки в министерстве были необходимы. Между тем сам глава государства связал их с увеличившимися расходами на оборону и безопасность. По его словам, Шойгу как секретарь Совета безопасности РФ будет курировать комиссию ВПК.