Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 15:38

В Москве начали выпуск препарата против 13 видов рака

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Москве запустили производство препарата, который применяют при лечении 13 видов онкологических заболеваний. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, выпуск наладила компания — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Препарат будут производить по офсетному контракту с правительством города.

Рак на ранних стадиях: как распознать и когда обращаться к врачу
Рак на ранних стадиях: как распознать и когда обращаться к врачу

Собянин отметил, что особенность лекарства в том, что оно помогает иммунитету самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки. Как уточнил мэр, препарат уже включён в клинические рекомендации Минздрава России и перечень жизненно необходимых лекарств. В ближайшее время его начнут поставлять в московские больницы. Речь идёт о средстве, которое используют, в частности, при лечении меланомы, рака лёгких и других тяжёлых онкологических заболеваний.

Производство, по словам Собянина, запустил один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Это предприятие уже выпускает другие важные препараты — в том числе для терапии лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита.

Диагноз — не приговор материнству: у россиянок выросли шансы родить после онкологии
Диагноз — не приговор материнству: у россиянок выросли шансы родить после онкологии

Ранее стало известно, что блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала заявление на полицейских, которые, по её словам, не отпускали её к врачам. Девушка находилась под домашним арестом и была беременна, когда впервые почувствовала себя плохо. После родов стало известно: у блогера рак желудка 4-й стадии.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Марина Фещенко
