В Москве начали выпуск препарата против 13 видов рака

В Москве запустили производство препарата, который применяют при лечении 13 видов онкологических заболеваний. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, выпуск наладила компания — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Препарат будут производить по офсетному контракту с правительством города.

Собянин отметил, что особенность лекарства в том, что оно помогает иммунитету самостоятельно распознавать и уничтожать раковые клетки. Как уточнил мэр, препарат уже включён в клинические рекомендации Минздрава России и перечень жизненно необходимых лекарств. В ближайшее время его начнут поставлять в московские больницы. Речь идёт о средстве, которое используют, в частности, при лечении меланомы, рака лёгких и других тяжёлых онкологических заболеваний.

Производство, по словам Собянина, запустил один из крупнейших биотехнологических заводов в стране. Это предприятие уже выпускает другие важные препараты — в том числе для терапии лейкоза, лимфомы и ревматоидного артрита.

