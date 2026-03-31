На Украине опубликовали некролог офицера ВСУ после сообщений об ударе по Дубаю

Фото из некролога, выложенного в паблике «Днiпро Оперативный»

На украинских ресурсах появился некролог старшего лейтенанта Анатолия Онищука 1976 года рождения. В публикации говорится, что он был уроженцем Днепропетровского района, служил в подразделении инструкторов БПЛА и занимался подготовкой военных, в том числе бойцов союзных стран.

В сообщении также сказано, что после начала так называемой АТО он вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях, в том числе под Волновахой и Купянском. После тяжёлого ранения, как утверждается в некрологе, офицера перевели в подразделение инструкторов беспилотников. На этом фоне в телеграм-каналах и ряде военных пабликов смерть Онищука связали с недавними сообщениями об ударе по объекту в Дубае.

Ранее иранская сторона заявляла об уничтожении склада, где хранились переданные Украиной средства борьбы с беспилотниками и находились украинские инструкторы. Формулировка о подготовке бойцов союзных стран уже породила новую волну обсуждений вокруг версии о поражении украинских специалистов за пределами Украины.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алексей Берковиц
