На украинских ресурсах появился некролог старшего лейтенанта Анатолия Онищука 1976 года рождения. В публикации говорится, что он был уроженцем Днепропетровского района, служил в подразделении инструкторов БПЛА и занимался подготовкой военных, в том числе бойцов союзных стран.

В сообщении также сказано, что после начала так называемой АТО он вступил в ВСУ и участвовал в боевых действиях, в том числе под Волновахой и Купянском. После тяжёлого ранения, как утверждается в некрологе, офицера перевели в подразделение инструкторов беспилотников. На этом фоне в телеграм-каналах и ряде военных пабликов смерть Онищука связали с недавними сообщениями об ударе по объекту в Дубае.