31 марта, 17:33

Российский посол в Тегеране рассказал, где находится Хаменеи

Посол Дедов: Хаменеи в Иране, но воздерживается от публичных выходов

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не покидает пределов страны, но на публике не появляется. Об этом в интервью RTVI заявил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Дипломат сослался на заявления иранского руководства, которое объясняет непубличность нового рахбара «понятными причинами», не вдаваясь в подробности. Дедов также уточнил, что личных контактов с Хаменеи у него пока не было.

При этом, по словам посла, президент РФ Владимир Путин оперативно направил новому верховному лидеру Ирана поздравительное послание. В телеграмме российский президент подтвердил неизменную поддержку Тегерана и подчеркнул солидарность Москвы с иранскими партнёрами.

CBS: Хаменеи опасался, что его сын Моджтаба станет верховным лидером Ирана
Ранее Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, погиб или получил тяжёлое ранение. По словам главы Белого дома, с тех пор как сын убитого аятоллы Али Хаменеи был избран рахбаром, о нём не поступало никакой информации. Президент предположил, что Моджтаба либо мёртв, либо находится в критическом состоянии.

