Российский посол в Тегеране рассказал, где находится Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не покидает пределов страны, но на публике не появляется. Об этом в интервью RTVI заявил российский посол в Тегеране Алексей Дедов.

Дипломат сослался на заявления иранского руководства, которое объясняет непубличность нового рахбара «понятными причинами», не вдаваясь в подробности. Дедов также уточнил, что личных контактов с Хаменеи у него пока не было.

При этом, по словам посла, президент РФ Владимир Путин оперативно направил новому верховному лидеру Ирана поздравительное послание. В телеграмме российский президент подтвердил неизменную поддержку Тегерана и подчеркнул солидарность Москвы с иранскими партнёрами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, вероятно, погиб или получил тяжёлое ранение. По словам главы Белого дома, с тех пор как сын убитого аятоллы Али Хаменеи был избран рахбаром, о нём не поступало никакой информации. Президент предположил, что Моджтаба либо мёртв, либо находится в критическом состоянии.