У Тайгера Вудса при задержании после ДТП нашли наркосодержащие препараты

При аресте Тайгера Вудса за вождение в нетрезвом виде, помощники шерифа округа Мартин (Флорида) обнаружили у него две таблетки гидрокодона. Об этом сообщает NYT.

Гидрокодон – это сильное обезболивающее, которое действует на мозг. Он помогает справиться с болью, но его можно получить только по рецепту врача. Это наркотическое вещество, поэтому есть большой риск привыкания. В Америке гидрокодон находится под строгим контролем. Когда его продают как лекарство, он всегда смешивается с другими веществами, которые не вызывают зависимости, в определённых дозах.

Инцидент с участием гольфиста Тайгера Вудса произошел 27 марта в районе Джупитер-Айленд, штат Флорида, недалеко от его резиденции. Спортсмен, управляя своим Land Rover, совершал обгон грузовика с прицепом на высокой скорости. В результате столкновения с задней частью грузовика его автомобиль перевернулся. Вудс смог покинуть салон через пассажирскую дверь до прибытия правоохранительных органов.

Вудс заявил, что причиной аварии стало отвлечение на мобильный телефон и переключение радио, из-за чего он не успел среагировать на замедление движения грузовика.

Согласно отчёту помощника шерифа, Вудс демонстрировал признаки недомогания: обильное потоотделение при прохладной температуре в салоне, замедленные движения и «кровавые, стеклянные» глаза, при этом он казался «чрезвычайно бдительным». На вопрос о приёме рецептурных препаратов он ответил, что принимает «несколько». В ходе обыска в его брюках были обнаружены две таблетки с маркировкой «M367», идентифицированные как гидрокодон – опиоидный анальгетик.

Судебное заседание назначено на конец апреля.