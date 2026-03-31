В Киеве запаниковали после заявления Каллас о задержке 90 млрд евро

Для украинского руководства заявление главы евродипломатии Каи Каллас об отсутствии хороших новостей по выделению Киеву кредита в 90 миллиардов евро стало неприятным сюрпризом. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Сегодняшнее пессимистичное заявление главы европейской дипломатии <…>, прозвучало для многих в Киеве довольно неожиданно. На Украине распространена точка зрения, что единственным препятствием для кредита является Орбан, который его блокирует. И стоит ему проиграть на выборах в апреле, как проблема сама собой будет снята. Но Каллас об Орбане не упомянула, что дало почву для предположений, о том, что одной Венгрией проблемы с кредитом не ограничиваются», — говорится в публикации.

По данным издания, ситуация для Киева может оказаться ещё сложнее. Европа в ближайшее время рискует столкнуться с масштабным энергетическим кризисом из-за войны на Ближнем Востоке. Параллельно в Евросоюзе всё чаще звучат призывы восстановить энергетические связи с Москвой. Оба этих фактора, создают прямую угрозу для украинских интересов.

Если европейское финансирование даст сбой, для Киева это обернётся стратегическими рисками. В таком случае, Украина может быть вынуждена пересмотреть не только военную стратегию, но и свою переговорную позицию.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока не может подтвердить выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. По словам дипломата, сохраняются сложности не только с параметрами финансирования, но и с принятием 20-го пакета санкций. Работа по преодолению разногласий ведётся непрерывно, а в Брюсселе рассчитывают вернуться к этому вопросу на предстоящей сессии Европейского совета. Каллас подчеркнула, что пока решение о выделении кредита отсутствует.