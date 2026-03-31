Рицин вместо ботулотоксина: Прокуратура меняет версию гибели семьи в Италии

Агентство AGI опровергло версию о пищевом отравлении как причине гибели матери и её 15-летней дочери на рождественском ужине в Кампобассо. Установлено, что причиной смерти стал яд рицин. Ранее итальянские СМИ предполагали, что причиной трагедии, произошедшей после ужина с рыбой и морепродуктами, мог быть ботулотоксин.

В конце декабря прокуратура центрального региона Молизе инициировала уголовное расследование и зарегистрировала пятерых медицинских работников в качестве подозреваемых. Это произошло после трагической гибели женщины и её 15-летней дочери, предположительно, вследствие тяжёлого пищевого отравления, полученного после ужина в канун Рождества. Пострадавшие скончались в больнице Кампобассо, куда они были доставлены после третьего обращения за медицинской помощью. Отец семейства был госпитализирован в Риме.

Прокуратура инициировала новое расследование в связи с делом о двойном убийстве.

Ранее на Пхукете произошло массовое отравление российских туристов: у 13 постояльцев отеля MBC Condotel диагностировали кишечную инфекцию и конъюнктивит. С конца февраля гости жалуются на высокую температуру, ротавирус и воспаление глаз, в одной семье у ребёнка инфекция протекала особенно тяжело: после высокой температуры развилась гнойная ангина, а затем конъюнктивит.