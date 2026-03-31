Луна изменит цвет? Россиян ждёт необычное небесное шоу на этой неделе

В ночь на 2 апреля россияне смогут наблюдать полнолуние, известное как «Розовая Луна». Такое название пришло из Северной Америки и связано с цветением флоксов. Необычное имя уже вызывает ассоциации с песней Леонида Агутина «На сиреневой Луне», хотя в реальности цвет спутника не изменится.

Как пояснили в РАН, Луна сохранит привычный оттенок, а розоватый эффект возможен только при низком положении над горизонтом. Пик полной фазы ожидается 2 апреля в 05:12 по московскому времени. Наблюдать Луну можно будет в созвездии Девы рядом со звездой Спика.

В разных культурах это полнолуние называют по-разному: в Китае — «пионовым», а в христианской традиции — «пасхальным», поскольку оно влияет на дату Пасхи.

Ранее жители юго-западных регионов России, включая Крым, могли наблюдать покрытие Луной яркой звезды Регул — самой яркой звезды зодиакального созвездия Лев. Покрытия Регула происходят сериями каждые девять лет. Нынешняя серия началась 26 июня 2025 года и продлится до 24 января 2027 года.