Россияне увидят гибель кометы, которая светила ещё тысячу лет назад

В ночь на 3 и 4 апреля жители России станут свидетелями гибели кометы C/2026 A1 — небесное тело в эти дни войдёт в дальнюю солнечную корону. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Комета, стремительно набирающая яркость по мере приближения к светилу, вышла на первое место по светимости среди всех наблюдаемых объектов и удержит его четыре дня. По оценкам учёных, именно столько осталось жить небесному телу, возраст которого исчисляется несколькими миллиардами лет. Увидеть ядро кометы из-за близости к Солнцу не получится, но её хвост, способный растянуться на десятки градусов, может стать виден со всей территории страны.

Сейчас комета находится примерно в 40 миллионах километров от Солнца и продолжает ускоряться. К 4 апреля её скорость может достичь 300 километров в секунду. Основной этап разрушения под воздействием высоких температур и жёсткого излучения ожидается в период со 2 по 4 апреля. Шансы на то, что комета переживёт сближение со светилом, учёные оценивают как крайне низкие.

C/2026 A1 стала первой кометой, открытой астрономами в 2026 году в рамках программы MAPS. Как полагают исследователи, она является одним из осколков Великой кометы 1106 года — той самой, которую почти тысячу лет назад наблюдали по всему миру как белую гигантскую звезду с хвостом.

Ранее учёные предупредили о возможном воздействии на Землю выброса плазмы, произошедшего на Солнце. По оценке специалистов, облако может задеть планету уже в ночь на 1 апреля. Речь идёт о вспышке высшего балла — первой за последние два месяца. Основной поток вещества уходит в сторону, но из-за отклонения траектории примерно на 40 градусов ситуация оказалась пограничной: часть выброса всё же способна зацепить Землю.