Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

31 марта, 18:56

«На перемирие не согласны»: Иран поставил жёсткое условие США

Арагчи: Иран не принимает перемирие и готов отразить наземную операцию США

Аббас Арагчи. Обложка © TASS/ ERDEM SAHIN

Иран не согласен на простое перемирие и настаивает на полном окончании войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Арагчи. Также министр подчеркнул, что Тегеран готов к возможной наземной операции со стороны США.

«Мы не согласны на перемирие и стремимся к полному окончанию войны, не только в Иране, но и во всем регионе. <...> Мы готовы к любому наземному столкновению, но надеемся, что враги не допустят ошибок в своих расчётах», — сказал Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

В Иране заявляют, что любые договорённости должны исключать повторение конфликтов и учитывать ущерб, нанесённый стране.

В Иране сообщили о гибели советника начальника Генштаба при ударе США и Израиля

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время. Американские войска не планируют надолго оставаться в регионе. Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и обсуждений возможной эскалации конфликта.

Полина Никифорова
