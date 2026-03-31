31 марта, 17:28

Трамп в очередной раз объявил о победе над Ираном и скором завершении войны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время. По его словам, американские войска не планируют надолго оставаться в регионе.

«Мы не будем там слишком долго. Мы сейчас их уничтожаем, это полное уничтожение. Но нам не придется там долго оставаться — хотя у нас ещё есть работа по уничтожению их наступательного потенциала, каким бы он ни был», — сказл Трамп.

Заявление прозвучало на фоне продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке и обсуждений возможной эскалации конфликта.

Трамп предложил захватывать у Ирана нефть тем, кому её не хватает
Ранее Life.ru писал, что Трампа предупредили о риске импичмента в случае наземной операции в Иране. Соединённые Штаты сейчас не способны на такую эскалацию. Инициатор подобных действий мгновенно лишится политической карьеры.

BannerImage
Полина Никифорова
