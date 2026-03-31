Онколог объяснил, какие виды рака чаще всего выявляют в РФ

В России изменился список самых распространённых онкологических заболеваний. Об этом сообщил заведующий кафедрой онкологии, лучевой терапии ДПО ОмГМУ, к. м. н. Дмитрий Вьюшков, пишет аif.ru.

«Рак молочной железы, например, составляет порядка 24,5 % всех злокачественных новообразований», — рассказал доктор.

Вьюшков уточнил, что у женщин на первое место вышел рак молочной железы. Он связал это с развитием диагностики и регулярными обследованиями. По его словам, массовое внедрение маммографии позволило выявлять заболевание чаще и на ранних стадиях.

Эксперт отметил, что у мужчин лидером стал рак предстательной железы. Он пояснил, что ранее основным заболеванием оставался рак лёгкого. Врач связал изменения с распространением тестирования на ПСА и улучшением медицинского контроля. Он также добавил, что колоректальный рак остаётся одним из наиболее частых у обоих полов. При этом рак желудка продолжает занимать заметное место в структуре смертности из-за сложности лечения.

Вьюшков обратил внимание, что рост показателей связан не только с увеличением случаев, но и с улучшением выявляемости. Он подчеркнул, что ранняя диагностика напрямую влияет на прогноз и эффективность терапии.

Ранее сообщалось, что рак в ближайшие годы может стать основной причиной смертности в мире. По словам хирурга Майры Калеффи, проблема связана с недостаточным вниманием к профилактике и лечению. Она отмечала, что в ряде стран не хватает инвестиций в онкологическую помощь. Эксперт также указывала на неравный доступ к диагностике и терапии. По её оценке, без системных решений ситуация будет ухудшаться.