Режиссёр Ким Чан-мин умер от мозгового кровоизлияния, полученного во время драки

Выяснилась подлинная причина смерти южнокорейского независимого режиссёра Ким Чан-мина, скончавшегося в ноябре 2025 года. Как сообщает Korea Times, его гибель наступила в результате мозгового кровоизлияния, вызванного ударом во время драки.

Изначально родственники сообщали, что 40-летний постановщик потерял сознание в ресторане 20 октября. Однако в свежем заявлении семьи были раскрыты новые обстоятельства. По словам представителя близких, Ким пришёл в круглосуточное заведение, чтобы купить свиные отбивные — их внезапно захотел его сын, страдающий аутизмом. Во время трапезы гости за соседним столиком начали скандалить из-за шума. Один из них нанёс режиссёру удар кулаком в лицо, от которого тот упал на пол. Лишь через полтора часа его доставили в ближайшую клинику, но спасти Ким Чан-мина не удалось.

Полиция подала запрос на арест двоих нападавших по статье об убийстве по неосторожности, но суд его отклонил. В марте 2026 года материалы были переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.

В социальных сетях сестра режиссёра сообщила, что своей кончиной Ким Чан-мин спас жизни четырёх человек: его органы были пересажены нуждающимся.

