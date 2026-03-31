Актёр Николай Соловьёв из «Улиц разбитых фонарей» умер в 66 лет

Актёр Николай Соловьёв, известный по роли в телесериале «Улицы разбитых фонарей», ушёл из жизни на 67-м году. О печальном событии стало известно из сообщения пресс-службы Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, где служил артист.

Жизнь Николая Соловьёва была неразрывно связана с этим культурным центром, где он стоял у самых истоков. На протяжении 32 лет он дарил свой талант драмтеатру, сыграв более 70 незабываемых ролей. В 2006 году его мастерство было официально признано – он стал «Заслуженным артистом Российской Федерации».

Коллеги и зрители единодушно отмечали его исключительный талант и искреннюю любовь к искусству. Его творческий путь также включал роли в популярных сериалах, таких как «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улица разбитых фонарей-16». Театр выражает глубочайшие соболезнования семье актера, информация о церемонии прощания будет предоставлена позже.

Ранее Life.ru писал, что известный украинский актёр и участник комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его актёрская карьера началась в 1984 году в театре «Маски». Комаров также имеет в своём послужном списке около 20 киноролей.