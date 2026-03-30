Актёра Тихона Котрелёва похоронили на Ваганьковском кладбище

В Москве состоялись похороны актёра, сценариста и режиссёра Тихона Котрелёва. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Церемония прощания прошла на Ваганьковское кладбище. Там же состоялось захоронение деятеля искусства. Сообщается, что могила расположена на 48-м участке. Актёра похоронили рядом с его родственниками.

Актёр был известен по ролям в ряде популярных сериалов, среди которых «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Пётр Лещенко. Всё, что было». Также он снимался в кино, включая одну из последних работ — фильм «Космос засыпает».