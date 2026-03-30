Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 14:44

Актёра Тихона Котрелёва похоронили на Ваганьковском кладбище

Тихон Котрелёв. Обложка © VK / Ольга Калашникова

В Москве состоялись похороны актёра, сценариста и режиссёра Тихона Котрелёва. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Церемония прощания прошла на Ваганьковское кладбище. Там же состоялось захоронение деятеля искусства. Сообщается, что могила расположена на 48-м участке. Актёра похоронили рядом с его родственниками.

Актёр был известен по ролям в ряде популярных сериалов, среди которых «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Пётр Лещенко. Всё, что было». Также он снимался в кино, включая одну из последних работ — фильм «Космос засыпает».

Напомним, что российский актёр, сценарист и режиссёр Тихон Котрелёв скончался на 50-м году жизни 25 марта. Причиной ухода стала продолжительная болезнь. Котрелёв долгое время боролся с тяжёлым недугом.

Милена Скрипальщикова
