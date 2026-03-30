Актёра Тихона Котрелёва похоронили на Ваганьковском кладбище
Тихон Котрелёв. Обложка © VK / Ольга Калашникова
В Москве состоялись похороны актёра, сценариста и режиссёра Тихона Котрелёва. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Церемония прощания прошла на Ваганьковское кладбище. Там же состоялось захоронение деятеля искусства. Сообщается, что могила расположена на 48-м участке. Актёра похоронили рядом с его родственниками.
Актёр был известен по ролям в ряде популярных сериалов, среди которых «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Пётр Лещенко. Всё, что было». Также он снимался в кино, включая одну из последних работ — фильм «Космос засыпает».
Напомним, что российский актёр, сценарист и режиссёр Тихон Котрелёв скончался на 50-м году жизни 25 марта. Причиной ухода стала продолжительная болезнь. Котрелёв долгое время боролся с тяжёлым недугом.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.