Сын актёра Тихона Котрелёва назвал причину его смерти

Напомним, что Тихон Котрелёв скончался на 50-м году жизни. О его смерти стало известно сегодня. Артист был известен зрителям по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Пётр Лещенко. Всё, что было». Одной из последних его работ стала роль отца главного героя в фильме «Космос засыпает». За несколько дней до смерти Котрелёв пропал. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул. Его обнаружили живым после того, как спасатели вскрыли входную дверь.