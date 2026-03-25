Сын актёра Тихона Котрелёва назвал причину его смерти
Тихон Котрелёв. Обложка © VK / АКТЁРЫ РОССИИ
Причиной смерти российского актёра, сценариста и режиссёра Тихона Котрелёва стала продолжительная болезнь. Данную информацию в соцсетях сообщил его сын Пётр Котрелёв, уточнив, что отец ушёл из жизни после долгой и тяжёлой борьбы с недугом.
Наследник артиста подчеркнул, что дата прощания и место похорон будут объявлены позднее.
Напомним, что Тихон Котрелёв скончался на 50-м году жизни. О его смерти стало известно сегодня. Артист был известен зрителям по ролям в сериалах «Тихий Дон», «Хирург», «13 клиническая. Начало», «Маргарита Назарова» и «Пётр Лещенко. Всё, что было». Одной из последних его работ стала роль отца главного героя в фильме «Космос засыпает». За несколько дней до смерти Котрелёв пропал. Жильцы соседних квартир предположили, что мужчина мог уйти в продолжительный загул. Его обнаружили живым после того, как спасатели вскрыли входную дверь.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.