Умер режиссёр «Принцессы на бобах» и «Дикой любви» Виллен Новак

Стало известно о смерти кинорежиссёра Виллена Новака, внёсшего значительный вклад в развитие отечественного кинематографа. Ему было 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской киностудии.

«Отечественное искусство понесло невосполнимую утрату. Отошёл в мир иной выдающийся мастер кино – режиссер-постановщик, народный артист Украины Виллен Новак. 55 лет жизни он посвятил кинематографу», – говорится в сообщении.

По словам кинокритика Евгения Женинa, незадолго до смерти режиссёр почувствовал ухудшение состояния. Медики были вызваны, однако спасти его не удалось — он скончался в ночь на воскресенье. Коллеги и друзья отмечают, что Новак до последнего сохранял творческие планы и интерес к работе. Режиссёр поддерживал общение с коллегами и продолжал делиться идеями, несмотря на возраст и состояние здоровья.

Виллен Захарович Новак родился в 1938 году в Житомирской области. В 1972 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого, получив специальность кинорежиссёра. С 1970 года начал работать в киноиндустрии: сначала был ассистентом режиссёра на Киевской киностудии имени Довженко. После окончания института перешёл к самостоятельной режиссёрской деятельности.

Творческий путь Новака был отмечен высокими государственными наградами – званиями заслуженного деятеля искусств Украинской ССР и народного артиста Украины. Его режиссерский талант нашел отклик у широкой российской аудитории, которая запомнила его по таким ярким работам, как «Дикая любовь» и «Принцесса на бобах». Причина ухода режиссёра из жизни осталась неизвестной.

