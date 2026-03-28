Прощание с актёром Петром Складчиковым пройдёт в Малом театре
Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Прощание с заслуженным артистом России Петром Складчиковым состоится 31 марта в Государственном академическом Малом театре, похороны пройдут на Хованском кладбище. Об этом сообщили в самом театре.
Церемония начнётся в 11:00 в Щепкинском фойе. Затем пройдёт отпевание в храме Святителя Николая, после чего актёра похоронят на Хованском кладбище, пишет ТАСС.
«Пётр Данилович Складчиков ушёл из жизни накануне Международного дня театра. Это был человек, досконально знающий и любящий свою профессию, думающий, совестливый, с прекрасным чувством юмора», — отметили в Малом театре.
