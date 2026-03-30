Звезда скетча «Маски-шоу» Владимир Комаров умер в 62 года

Известный украинский актёр и участник комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщил Театр «Маски» на своей странице в соцсетях.

В заявлении театра отмечается исключительный талант, позитивный настрой и харизма покойного. Церемония прощания с артистом состоится 1 апреля.

Уроженец Кировоградской области Владимир Комаров провёл детство в Одессе. Несмотря на юношескую увлечённость пантомимой, он получил образование в институте пищевой промышленности и три года служил матросом на Северном флоте. Его актёрская карьера началась в 1984 году в театре «Маски». Через три года он перешел в киевский эстрадный театр «Шарж», но в 1989-м вернулся в «Маски», где проработал до 2002 года. Позднее Комаров основал дуэт «Одеколон» с Алексеем Агопьяном и группу «Д-ръ БрМенталь». В 2024 году театр «Дом клоунов» вновь пригласил его для участия в новых постановках.

Актёр также имеет в своем послужном списке около 20 киноролей. Помимо артистической деятельности, Владимир Комаров был известен как искусный мастер по изготовлению курительных трубок под псевдонимом Владимир Сальве.

