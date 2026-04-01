Адвокат Жорин объяснил, как поступить с деньгами, найденными на улице

Найденные на улице деньги нельзя забирать себе. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в разговоре с «газетой.ru».

Эксперт пояснил, что найденные средства юридически остаются чужим имуществом. Человек обязан предпринять попытки вернуть находку владельцу или обратиться в полицию. По его словам, игнорирование этих действий может привести к уголовной ответственности.

«Просто забрать найденные деньги себе нельзя. В соответствии со ст. 227 ГК РФ это не «ничейные деньги», а находка: нашедший должен попытаться вернуть её владельцу, а если он неизвестен — заявить в полицию или орган местного самоуправления. Поэтому сумка с наличными в центре Москвы будет считаться чужой утраченной вещью. Сам факт, что рядом нет хозяина, не делает деньги ничьими», — уточнил адвокат.

В ряде случаев присвоение находки квалифицируют как кражу. Если человек понимает, что деньги принадлежат другому, но оставляет их себе, это создаёт риск уголовного преследования. При этом активные действия по возврату исключают такие последствия.

Таким образом, при обнаружении денег на улице необходимо уведомить правоохранительные органы или попытаться вернуть их владельцу.

Ранее в Москве подростки нашли сумку с $88 тысячами (более 7 млн рублей) и самостоятельно распорядились деньгами. Часть средств они разделили между собой, а часть сожгли. Позднее несовершеннолетние рассказали о находке родителям. Инцидент произошёл в Мещанском районе, сейчас обстоятельства проверяют правоохранительные органы.