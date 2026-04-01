Бывшего чиновника Минфина арестовали по обвинению в сексуальном насилии

В Москве Пресненский суд отправил бывшего замдиректора Минфина по таможенной политике Георгия Голованова под стражу по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом пишет ТАСС.

Следствие потребовало заключить его под стражу, и суд полностью удовлетворил ходатайство. Голованов обвиняется по части 4 статьи 132 УК РФ, пункт «б» — речь идёт о сексуальном насилии в отношении лица младше 14 лет. Головану грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с дополнительными ограничениями.

А ранее в Уфе сотрудники ФСБ задержали врио генерального директора «Башкиравтодора» Александра Ликомаскина. Силовики вывели руководителя из офиса предприятия. Сейчас не сообщается, где находится Ликомаскин и какой процессуальный статус он имеет. Официальные причины задержания также не раскрываются.