31 марта, 11:14

ФСБ задержала врио гендиректора «Башкиравтодора» Ликомаскина

Александр Ликомаскин. Обложка © VK / АО "БАШКИРАВТОДОР"

В Уфе сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности генерального директора «Башкиравтодора» Александра Ликомаскина. Силовики вывели руководителя из офиса предприятия. Об этом порталу UFA1.ru сообщил источник.

Сейчас не сообщается, где находится Ликомаскин и какой процессуальный статус он имеет. Официальные причины задержания также не раскрываются. Ликомаскин возглавил компанию в качестве временно исполняющего обязанности гендиректора в марте 2026 года. До этого он занимал должность заместителя министра транспорта Самарской области.

Ранее сообщалось о заключении под стражу полковника Сергея Жеребцова, который исполнял обязанности руководителя департамента строительства Росгвардии. Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 15 мая 2026 года. Мужчине предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями при реализации государственного оборонного заказа.

