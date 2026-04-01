Украина планирует построить завод по производству ядерного топлива

Украина планирует построить в Николаевской области завод по производству ядерного топлива для нужд атомных электростанций страны. Об этом говорится в заявлении национальной компании «Энергоатом».

«Украина будет развивать собственное производство ядерного топлива. <...> Речь идёт о строительстве современного технологического комплекса по производству тепловыделяющих сборок для украинских АЭС», — сказано в заявлении.

Площадкой определён район Южноукраинска в Николаевской области, где уже работает одноимённая АЭС. Проект прошёл предварительное планирование и экологическую экспертизу, получив положительное заключение специалистов американской компании Westinghouse. В марте было принято окончательное решение о переходе к практической стадии. Следующий этап — разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил серьёзную обеспокоенность из-за недавних атак около АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, повреждение объекта с большим количеством ядерного топлива может привести к масштабному радиологическому инциденту, который затронет не только территорию Исламской Республики, но и соседние страны.