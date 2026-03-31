Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о возможной угрозе Чернобыльской АЭС. Дипломат ответил на вопрос РИА «Новости» о вероятности провокационных действий со стороны киевского режима на этом объекте.

По словам Ульянова, полностью отрицать такие сценарии нельзя. Он подчеркнул, что украинская сторона уже неоднократно устраивала подобные инциденты, поэтому «исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем».

При этом представитель РФ отметил, что на текущий момент реальных свидетельств подготовки таких акций не наблюдается. Прямых данных о наличии конкретных планов у противника в распоряжении ведомства пока нет.

Михаил Ульянов напомнил, что в текущих условиях следует сохранять бдительность, так как Киев часто прибегает к непредсказуемым шагам. Тем не менее, панических настроений относительно скорой катастрофы сейчас нет.

Дипломат подытожил свою позицию фразой «вы знаете, никогда не говори никогда», оставляя место для оценки рисков в будущем. Ситуация вокруг ядерного объекта остается предметом пристального внимания международных структур.