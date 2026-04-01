31 марта, 22:45

Пушков заявил, что Иран «перемалывает» американские ракеты

Ракетный потенциал Ирана демонстрирует высокую эффективность в текущем конфликте. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что возможности Ирана позволяют противостоять системам перехвата. Сенатор указал, что ситуация влияет на баланс сил и вызывает вопросы к военному превосходству США.

«Ракетный потенциал Ирана — страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю. Это ли не ещё один удар — уже по военной гегемонии США», — говорится в сообщении Пушкова в Telegram.

Сенатор также сослался на данные зарубежных источников. По его словам, страны Персидского залива существенно сократили запасы ракет-перехватчиков. Он уточнил, что ранее их объём оценивался примерно в 2,8 тысячи единиц, однако значительная часть уже израсходована. Пушков добавил, что, по имеющейся информации, в распоряжении этих стран осталось около 400 ракет.

Ранее сообщалось, что иранские ракеты способны достигать дальних целей, включая территорию Великобритании. По данным СМИ, Тегеран уже применял дальнобойные системы для ударов по военным объектам. В публикации отмечалось, что при изменении направления пусков под угрозой может оказаться Лондон. Эксперты указывали на ограниченные возможности противоракетной обороны в регионе. Также подчёркивалось, что система защиты британской столицы остаётся уязвимой перед подобными угрозами.

