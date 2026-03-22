Иран может запустить ракеты, которые легко достигнут Лондона. Страна уже успешно атаковала британскую базу в Индийском океане, используемую под американские истребители. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что ещё важнее: если эти же пусковые установки развернуть на 180°, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости», — отмечается в статье.

Издание утверждает, что Лондон слабо защищён от возможных подобных атак. В восточной части Европы размещены американские ЗРК, которые способны перехватывать ракеты, но вряд ли это спасёт британскую столицу, резюмируется в публикации. Лондон никак не позаботился об усилении системы ПВО, зато продолжает наживать себе врагов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров всех стран мира присоединиться к совместной израильско-американской военной операции против Ирана. По его словам, некоторые государства уже начинают двигаться в этом направлении. Премьер подчеркнул, что создание широкой международной коалиции необходимо якобы «для безопасности всего мира».