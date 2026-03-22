Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 марта, 13:29

The Telegraph: Иранские ракеты могут долететь до Лондона и защиты от них нет

Виды Лондона. Обложка © freepik / vwalakte

Виды Лондона. Обложка © freepik / vwalakte

Иран может запустить ракеты, которые легко достигнут Лондона. Страна уже успешно атаковала британскую базу в Индийском океане, используемую под американские истребители. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что ещё важнее: если эти же пусковые установки развернуть на 180°, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости», — отмечается в статье.

Издание утверждает, что Лондон слабо защищён от возможных подобных атак. В восточной части Европы размещены американские ЗРК, которые способны перехватывать ракеты, но вряд ли это спасёт британскую столицу, резюмируется в публикации. Лондон никак не позаботился об усилении системы ПВО, зато продолжает наживать себе врагов.

Песков: Война привела к сплочению людей вокруг властей Ирана, а не их смене
Песков: Война привела к сплочению людей вокруг властей Ирана, а не их смене

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал лидеров всех стран мира присоединиться к совместной израильско-американской военной операции против Ирана. По его словам, некоторые государства уже начинают двигаться в этом направлении. Премьер подчеркнул, что создание широкой международной коалиции необходимо якобы «для безопасности всего мира».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar