Молодой человек незаконно пересёк госграницу в Карелии из-за ностальгии по РФ

Гражданин России незаконно пересёк государственную границу и был задержан в Карелии. Об этом сообщили в местной объединённой пресс-службе судов.

«Гражданин Российской Федерации с 2023 года проживал на территории Австралии, куда был вывезен в несовершеннолетнем возрасте. На протяжении всего времени его не покидала мысль о возвращении в Россию. <...> Въехать на территорию страны законным путём ему помешали слухи о якобы принудительной мобилизации. Приговором Костомукшского городского суда мужчине назначен штраф», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что молодой человек проживал за границей и планировал возвращение. Он не стал оформлять въезд официально и решил пересечь границу самостоятельно. По данным ведомства, он изучил особенности охраны участка и выбрал маршрут вне пунктов пропуска.

Сообщается, что в январе задержанный прибыл в Финляндию и направился к границе в районе Кайнуу. Он пересёк её пешком. После этого его задержали пограничные службы. В пресс-службе добавили, что о своих намерениях парень не сообщил родственникам. Суд признал его виновным и назначил штраф.

Ранее в Залесской волости пограничная служба Латвии пресекла попытку незаконного пересечения границы с Россией. Задержанный имел проездной документ беженца, выданный Нидерландами. В отношении нарушителя начато административное производство за несоблюдение статьи 18 Закона Латвийской Республики о государственной границе. Закон требует, чтобы лица старше 15 лет, находящиеся в приграничной зоне, имели специальный пропуск, выданный Государственной пограничной службой.