31 марта, 23:33

Россияне начали испытывать проблемы с оплатой Apple ID с мобильного счёта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gioele piccinini

Пользователи из России начали сталкиваться с проблемами при попытке оплатить Apple ID с мобильного счёта некоторых операторов. Об этом передаёт Mash.

Провайдеры разослали абонентам уведомления о прекращении этой услуги ещё накануне. Как говорится в сообщении, с 1 апреля оплатить покупки в магазине приложений Apple с помощью средств на мобильном балансе станет невозможно.

Пользователи сообщили о сбоях Telegram после полуночи 1 апреля

Ранее Life.ru писал, что Минцифры обсуждает блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений. Американская компания под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ с 2022 года. Речь идёт о банковском секторе, картографии, авиасервисах, классифайдах и агрегаторах. Их отсутствие создаёт серьезные неудобства для пользователей iPhone в стране.

Виталий Приходько
