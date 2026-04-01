Россияне начали испытывать проблемы с оплатой Apple ID с мобильного счёта

Пользователи из России начали сталкиваться с проблемами при попытке оплатить Apple ID с мобильного счёта некоторых операторов. Об этом передаёт Mash.

Провайдеры разослали абонентам уведомления о прекращении этой услуги ещё накануне. Как говорится в сообщении, с 1 апреля оплатить покупки в магазине приложений Apple с помощью средств на мобильном балансе станет невозможно.

Ранее Life.ru писал, что Минцифры обсуждает блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений. Американская компания под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ с 2022 года. Речь идёт о банковском секторе, картографии, авиасервисах, классифайдах и агрегаторах. Их отсутствие создаёт серьезные неудобства для пользователей iPhone в стране.