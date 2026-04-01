Пользователи сообщили о сбоях Telegram после полуночи 1 апреля
В работе мессенджера Telegram зафиксированы сбои после полуночи 1 апреля. Об этом сообщили пользователи в Москве и Санкт-Петербурге, пишет SHOT.
Пользователи указали, что не могут открыть приложение, отправить сообщения и получить уведомления. Также возникают проблемы с загрузкой медиафайлов. Наибольшее число жалоб поступает из Москвы, Подмосковья и Петербурга.
Отмечается, что чаще всего сбои фиксируются на устройствах с операционной системой Android. Пользователи сообщают о нестабильной работе сервиса и задержках при обновлении данных.
Ранее пользователи Telegram в России начали получать уведомления о возможных ограничениях в работе платной подписки. В сообщениях говорилось, что оформить Premium в ближайшее время может стать технически невозможно. Пользователям предложили воспользоваться возможностью предоплаты на длительный срок. Подписка предоставляет расширенные функции и увеличенные лимиты. Такие опции востребованы у тех, кто активно использует мессенджер для работы и ведения каналов.
