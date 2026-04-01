Аэропорты Геленджика и Волгограда временно закрыли на приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
Ночью в аэропортах Геленджика и Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:23 по московскому времени. В 0:57 ограничения распространились на воздушную гавань Волгограда.
Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ отражают удар украинских беспилотников по Севастополю. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, к настоящему времени уничтожено две воздушных цели. Согласно данным Спасательной службы, гражданские объекты, расположенные в Севастополе, в результате атаки не пострадали.
Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.