31 марта, 23:40

Аэропорты Геленджика и Волгограда временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

Ночью в аэропортах Геленджика и Волгограда ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом проинформировала пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:23 по московскому времени. В 0:57 ограничения распространились на воздушную гавань Волгограда.

Как подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Над тремя приграничными регионами России сбили 18 дронов ВСУ

Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ отражают удар украинских беспилотников по Севастополю. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, к настоящему времени уничтожено две воздушных цели. Согласно данным Спасательной службы, гражданские объекты, расположенные в Севастополе, в результате атаки не пострадали.

Виталий Приходько
