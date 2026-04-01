Яблочко в горячем борще: Гастрономический секрет вопреки логике — но на пользу здоровью

В традиционных рецептах борща и щей иногда встречается неожиданный компонент — яблоко. С точки зрения классической кулинарии это кажется излишеством, но биотехнология даёт этому объяснение. Об этом Life.ru рассказала доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова.

«Некоторые рецепты традиционных русских супов, таких как борщ и щи, предполагают добавление яблок. За счёт этого — на первый взгляд неожиданного — ингредиента, который по сути является биологически активной добавкой, можно улучшить вкус и текстуру первого блюда, а также обогатить суп антиоксидантами, витаминами группы B и полезными микроэлементами», — поделилась эксперт.

Лучший источник биологически активных веществ для супа — зелёные яблоки. Они обладают ярко выраженной кислой ноткой и лёгкой сладостью. С помощью яблок можно сбалансировать кислотность блюда и создать гармоничное сочетание вкусов, если вы предпочитаете нерезкие кислые оттенки.

Зелёные яблоки богаты витаминами группы В, клетчаткой и антиоксидантами. В составе щей и борща яблоки повышает общую питательную ценность блюда, что особенно важно для тех, кто следит за своим здоровьем и рационом.

Именно зелёные яблоки богаты пищевыми кислотами, проявляющими антиоксидантную активность. Наличие в рационе антиоксидантов помогает замедлить процесс старения. Запуску антиоксидантной активности способствует частично сохранившийся витамин Е, который теряет при термической обработке до 60%. Полностью сохраняются минеральные вещества — калий, цинк, йод и кальций, которые помогают комплексно поддержать весь организм.

«Кислые яблоки — полезный ингредиент, способный сделать блюдо не только вкусным, но и полезным. Однако при всех преимуществах употребления биологически активных веществ необходима консультация с врачом. Самостоятельное включение в рацион функциональных ингредиентов может быть даже опаснее, чем их игнорирование», — предупредила специалист.

