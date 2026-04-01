Карл III присвоил актрисе Маллиган звание командора ордена Британской империи

Король Великобритании Карл III присвоил актрисе Кэри Маллиган звание командора ордена Британской империи. Это следует из заявления пресс-службы Букингемского дворца.

Церемония состоялась в Виндзорском замке. Маллиган удостоена звания за заслуги в области драматического искусства. Лондонская актриса, родившаяся в 1985 году, известна по фильмам «Не отпускай меня» (2010), «Драйв» (2011), «Великий Гэтсби» (2013), «Раскопки» (2021), «Солтберн» (2023) и «Баллада об острове Уоллис» (2025).

В 2010 году она получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) за роль в картине «Воспитание чувств». Актриса трижды номинировалась на «Оскар» — за ленты «Воспитание чувств», «Девушка, подающая надежды» (2020) и «Маэстро» (2023).

