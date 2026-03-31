Александра Бортич объяснила, почему променяла кино на диджейский пульт

Актриса Александра Бортич, известная по фильмам «Фишер» и «Я худею», освоила новую профессию. Как рассказала звезда в интервью на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал», к этому её подтолкнуло отсутствие съёмочных предложений.

Александра Бортич рассказала о возвращении в кино и хобби. Видео © Пятый канал

По словам Бортич, она прислушалась к себе и поняла, что не готова пока возвращаться к насыщенному графику и плотной работе в кино. Свободное время актриса решила посвятить диджеингу — занятию, на которое раньше просто не хватало часов.

«Меня на это как-то подбили, и я как-то быстренько научилась сводить. Собственно, так и пошло потихоньку. Стараюсь улучшать навыки, но пока не очень получается», — призналась Бортич в беседе с Пятым каналом.

Впервые попробовать себя в новом амплуа актрисе довелось прошлым летом на открытии обновлённого буфета театра на Бронной, где она служит. С тех пор она начала разъезжать с диджей-сетами по разным городам. По её словам, публика принимает её тепло, и между ней и зрителями «всегда случается взаимная любовь».

Несмотря на увлечение музыкой, Бортич не собирается окончательно уходить из профессии. Как только появятся киношные проекты, она готова вернуться к съёмкам. Пока же актриса наслаждается возможностью заниматься тем, на что раньше не хватало времени.

Ранее Александра Бортич объяснила, почему её соцсети полны откровенных публикаций. По словам артистки, она просто не умеет притворяться и выкладывает только то, что действительно нравится ей самой. Актриса призналась, что искренность для неё важнее любых соображений о приличиях или публичном имидже.