31 марта, 12:18

Александра Бортич объяснила, почему променяла кино на диджейский пульт

Обложка © VK / Саша Бортич

Обложка © VK / Саша Бортич

Актриса Александра Бортич, известная по фильмам «Фишер» и «Я худею», освоила новую профессию. Как рассказала звезда в интервью на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал», к этому её подтолкнуло отсутствие съёмочных предложений.

Александра Бортич рассказала о возвращении в кино и хобби.

По словам Бортич, она прислушалась к себе и поняла, что не готова пока возвращаться к насыщенному графику и плотной работе в кино. Свободное время актриса решила посвятить диджеингу — занятию, на которое раньше просто не хватало часов.

«Меня на это как-то подбили, и я как-то быстренько научилась сводить. Собственно, так и пошло потихоньку. Стараюсь улучшать навыки, но пока не очень получается», — призналась Бортич в беседе с Пятым каналом.

Впервые попробовать себя в новом амплуа актрисе довелось прошлым летом на открытии обновлённого буфета театра на Бронной, где она служит. С тех пор она начала разъезжать с диджей-сетами по разным городам. По её словам, публика принимает её тепло, и между ней и зрителями «всегда случается взаимная любовь».

Несмотря на увлечение музыкой, Бортич не собирается окончательно уходить из профессии. Как только появятся киношные проекты, она готова вернуться к съёмкам. Пока же актриса наслаждается возможностью заниматься тем, на что раньше не хватало времени.

«Ещё котируюсь»: Вдова Лёвкина рассказала, как парни приняли её за подругу дочери

Ранее Александра Бортич объяснила, почему её соцсети полны откровенных публикаций. По словам артистки, она просто не умеет притворяться и выкладывает только то, что действительно нравится ей самой. Актриса призналась, что искренность для неё важнее любых соображений о приличиях или публичном имидже.

BannerImage
Юрий Лысенко
