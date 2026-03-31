«Ещё котируюсь»: Вдова Лёвкина рассказала, как парни приняли её за подругу дочери

Вдову экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина, Марусю, приняли за подругу её 13-летней дочери Ники. Об этом женщина рассказала в интервью на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

По словам Лёвкиной, недавно в торговом центре к ним с дочерью подошли молодые люди познакомиться. Сначала парни не поняли, что перед ними мама с дочкой, и обратились к обеим.

«А мне было так приятно. Я такая: «Боже мой, я ещё котируюсь», — поделилась Лёвкина с Пятым каналом. Когда же кавалеры разобрались, кто есть кто, они, по словам Лёвкиной, немного смутились.

Говоря о личной жизни, Маруся призналась, что «отженихалась» — это фраза, которую, как она пояснила, произнесла её дочь. Сама Ника добавила, что в настоящий момент ни она, ни мама не нуждаются в отношениях.

«Я считаю, что мне пока рано. Маме тоже рано», — заявила девушка. Обе, похоже, вполне комфортно чувствуют себя в статусе свободных женщин.

В прошлом году Марина Лёвкина, вдова экс-солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина, пожаловалась на резкое ухудшение слуха, которое связывает с перенесённым потрясением. После обследования врач подтвердил потерю чувствительности к отдельным частотам. Первые симптомы появились в момент рокового звонка из больницы: когда ей сообщили о смерти мужа в ноябре 2024 года, она, отчётливо осознавая смысл сказанного, всё равно несколько раз переспрашивала собеседника, словно организм отказывался принимать эту информацию.