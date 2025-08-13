«Будто мозг заблокировал»: Вдова Лёвкина из «На-На» теряет слух после потери мужа

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина Марина заявила, что у неё ухудшился слух. Женщина связывает это с тяжёлым стрессом после смерти супруга в ноябре 2024 года.

«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провёл тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — рассказала она NEWS.ru.

По её словам, слух начал пропадать в тот момент, когда ей позвонили из больницы и сообщили о кончине Лёвкина. Женщина отметила, что, хотя осознавала услышанное, ей пришлось несколько раз переспрашивать. Она сравнила это состояние с защитной реакцией мозга, который будто отключил часть слуховых функций, чтобы не воспринимать трагическую новость.