«Будто мозг заблокировал»: Вдова Лёвкина из «На-На» теряет слух после потери мужа
Вдова Лёвкина сообщила о проблемах со слухом на фоне смерти супруга
Владимир Лёвкин с женой Мариной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina
Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина Марина заявила, что у неё ухудшился слух. Женщина связывает это с тяжёлым стрессом после смерти супруга в ноябре 2024 года.
«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провёл тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — рассказала она NEWS.ru.
По её словам, слух начал пропадать в тот момент, когда ей позвонили из больницы и сообщили о кончине Лёвкина. Женщина отметила, что, хотя осознавала услышанное, ей пришлось несколько раз переспрашивать. Она сравнила это состояние с защитной реакцией мозга, который будто отключил часть слуховых функций, чтобы не воспринимать трагическую новость.
Как уточнила Лёвкина, медики пока не берутся прогнозировать, восстановится ли её слух полностью.
Напомним, что Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него обнаружили рак лимфоузлов, но тогда ему удалось справиться с недугом. Позже онкология дала опять о себе знать. Его могила находится на Троекуровском кладбище в столице. На прощание с ним приходили нынешние участники группы «На-На» — Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также экс-солист коллектива Павел Соколов.