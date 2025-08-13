Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 13:16

«Будто мозг заблокировал»: Вдова Лёвкина из «На-На» теряет слух после потери мужа

Вдова Лёвкина сообщила о проблемах со слухом на фоне смерти супруга

Владимир Лёвкин с женой Мариной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina

Владимир Лёвкин с женой Мариной. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marusialyovkina

Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Лёвкина Марина заявила, что у неё ухудшился слух. Женщина связывает это с тяжёлым стрессом после смерти супруга в ноябре 2024 года.

«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провёл тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — рассказала она NEWS.ru.

По её словам, слух начал пропадать в тот момент, когда ей позвонили из больницы и сообщили о кончине Лёвкина. Женщина отметила, что, хотя осознавала услышанное, ей пришлось несколько раз переспрашивать. Она сравнила это состояние с защитной реакцией мозга, который будто отключил часть слуховых функций, чтобы не воспринимать трагическую новость.

Как уточнила Лёвкина, медики пока не берутся прогнозировать, восстановится ли её слух полностью.

Вдова экс-солиста группы «На-На» Лёвкина раскрыла подробности смерти супруга
Вдова экс-солиста группы «На-На» Лёвкина раскрыла подробности смерти супруга

Напомним, что Владимир Лёвкин ушёл из жизни 17 ноября. В 2003 году у него обнаружили рак лимфоузлов, но тогда ему удалось справиться с недугом. Позже онкология дала опять о себе знать. Его могила находится на Троекуровском кладбище в столице. На прощание с ним приходили нынешние участники группы «На-На» — Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также экс-солист коллектива Павел Соколов.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar