Вдова экс-солиста группы «На-На» Лёвкина раскрыла подробности смерти супруга

Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин умер во сне. Его супруга Марина рассказала в программе «Не принято обсуждать», что у него была лёгкая смерть. Сам артист не желал оставаться в памяти близких и фанатов больным человеком.

«Вова очень любил, когда наступало утро. 17 ноября он просто не проснулся. У него была лёгкая смерть. Ему стало плохо, он уснул. Его спасали, и он так и не пришёл в себя. Наверно, он пожалел меня, пожилую маму, тысячу людей, которые переживали. Он, наверное, не хотел, чтобы о нём судачили люди, как о больном человеке. Ему было важно, чтобы о нём говорили как об артисте», — призналась Марина.