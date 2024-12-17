Вдова экс-солиста группы «На-На» Лёвкина раскрыла подробности смерти супруга
Вдова Лёвкина: Он просто не проснулся, это была лёгкая смерть
Вдова Лёвкина Марина Ичетовкина. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей
Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин умер во сне. Его супруга Марина рассказала в программе «Не принято обсуждать», что у него была лёгкая смерть. Сам артист не желал оставаться в памяти близких и фанатов больным человеком.
«Вова очень любил, когда наступало утро. 17 ноября он просто не проснулся. У него была лёгкая смерть. Ему стало плохо, он уснул. Его спасали, и он так и не пришёл в себя. Наверно, он пожалел меня, пожилую маму, тысячу людей, которые переживали. Он, наверное, не хотел, чтобы о нём судачили люди, как о больном человеке. Ему было важно, чтобы о нём говорили как об артисте», — призналась Марина.
Женщина отметила, что до сих пор не смирилась с потерей. Она старается держаться ради 12-летней дочери. Когда ей сообщили о трагедии, она мобилизовала силы, так как не могла расклеиться перед ребёнком.
Напомним, о смерти Владимира Лёвкина стало известно 17 ноября. Артисту было 57 лет. Life.ru узнал обстоятельства смерти звезды. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься со звездой приехали «На-На», Кай Метов, Марина Хлебникова и другие артисты.