«Голова забита»: Роман Каграманов объяснил, почему не торопится заводить отношения

Блогер и писатель Роман Каграманов рассказал о личной жизни, финансовых приоритетах и внутреннем состоянии. Его слова приводит Леди Mail.

«Пока я не готов к серьёзным отношениям, потому что моя голова полностью забита работой, карьерой, сценариями, книгами… И это будет неуважительно по отношению к своему любимому человеку, начать сегодня отношения, ведь я не смогу быть включённым в них. Но это я так сегодня рассуждаю, а кто ж его знает, как оно будет завтра… Может, у меня голова переключится, я женюсь и будет у меня 13 детей» , — рассуждает блогер.

Что касается идеальной спутницы, творческий деятель выступает за матриархат и ценит в женщинах силу и самостоятельность. Особых шаблонов у него нет: если между людьми возникает взаимная симпатия, а собеседник отличается добротой и открытостью — этого достаточно для начала истории.

В беседе затронули и тему доходов. Каграманов с иронией заметил, что может позволить себе пачку «Сникерсов» и мороженое «Магнат» в большой упаковке. Но всерьёз он не причисляет себя к сверхсостоятельным инфлюенсерам, тратящим миллионы на развлекательный контент. Для него важнее долгосрочные вложения, а не сиюминутные покупки.

Несмотря на комедийный образ в Сети, в обычной жизни артист не застрахован от эмоциональных колебаний. После интенсивного общения с аудиторией он часто возвращается домой уставшим. Периодически его посещают меланхолия и рефлексия, хотя о клинической депрессии речи не идёт.

Каграманов согласился с распространённым наблюдением: за маской весельчака нередко скрывается человек, склонный к грусти. Самоанализ и внутренняя критика — часть его повседневного опыта.

Ранее актриса Эвелина Блёданс пришла на премьеру комедии «Королёк моей любви» (16+) вместе с сыном Семёном, которому вскоре исполнится 14 лет. На мероприятии она рассказала, что день рождения наследника будет отмечаться в три этапа: праздник на ферме, тематическая встреча в стиле «Гарри Поттера» и гламурная вечеринка для подруг.