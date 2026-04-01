Гольфист Вудс сообщил о временном «уходе» после ареста за нетрезвое вождение

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс сообщил о том, что временно «уходит», чтобы пройти курс лечения. О своём решении он написал на странице в социальной сети X, не уточнив, что именно подразумевается под «уходом». Ранее спортсмен был задержан полицией за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

«Я осознаю серьёзность ситуации, в которой нахожусь. Я ухожу на некоторое время, чтобы пройти курс лечения и сосредоточиться на своём здоровье. Это необходимо, чтобы я мог уделить приоритетное внимание своему самочувствию», — говорится в заявлении гольфиста. Вудс также попросил уважать его приватность, назвав вопрос щепетильным.

Напомним, при аресте Тайгера Вудса за вождение в нетрезвом виде, помощники шерифа округа Мартин обнаружили у него две таблетки гидрокодона. Это сильное обезболивающее, которое действует на мозг. Его можно получить только по рецепту врача. Это наркотическое вещество, поэтому есть большой риск привыкания.