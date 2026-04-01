1 апреля, 00:37

Обломки БПЛА ВСУ повредили нежилой дом в Краснодарском крае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обломки беспилотника упали в станице Кисляковской в Краснодарском крае. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В оперштабе уточнили, что фрагменты беспилотника повредили нежилое строение и упали в поле. В результате происшествия возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты оценивают последствия и проверяют территорию.

Сводка СВО на 1 апреля: ВС РФ взяли Малую Корчаковку и вышли к Славянску, Зеленскому дали срок покинуть Донбасс, Европа не дала кредит Киеву

Ранее мирный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл в селе Почаево Грайворонского округа. FPV-дрон сдетонировал, и мужчина получил ранения, от которых скончался на месте. Ситуация в приграничных районах остаётся напряжённой.

