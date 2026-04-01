1 апреля, 00:52

Минздрав РФ расширил неонатальный скрининг на два заболевания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Larysa Dubinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Larysa Dubinska

С 1 апреля 2026 года в России был дополнен перечень врождённых и наследственных заболеваний, подлежащих выявлению при проведении неонатального скрининга. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ размещён на сайте публикования правовых актов.

Согласно документу, после слов о нарушении обмена тирозина — E70.2 МКБ-10 (тирозинемия) — текст перечня дополняется формулировкой «другие нарушения обмена ароматических аминокислот — E70.8 МКБ-10 (дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADC)».

Ещё одно изменение касается строки, где упоминается недостаточность карнитин/ацилкарнитинтранслоказы. После этих слов в перечень добавлена Х-сцеплённая адренолейкодистрофия.

Центры здоровья в РФ начнут выявлять активаторы старения у населения
Центры здоровья в РФ начнут выявлять активаторы старения у населения

Ранее в Москве запустили производство препарата, который применяют при лечении 13 видов онкологических заболеваний. Препарат выпустят по офсетному соглашению с городским правительством. Скоро его начнут поставлять в больницы столицы. Это средство применяют для лечения меланомы, рака лёгких и других серьёзных онкологических заболеваний.

