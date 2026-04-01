1 апреля, 01:30

Ссора между Трампом и Мерцем грозит проблемами для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Ссора канцлера Германии Фридриха Мерца с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом создаёт угрозу для финансирования Украины. Об этом пишет журнал Spiegel.

«Этот раскол может иметь конкретные последствия для поддержки Украины. Ведь Мерц вложил значительные средства в усилия по удержанию США на европейской стороне в этом вопросе», — утверждает издание.

«Обидчивый парень»: Ссора Зеленского с другом Мерца может оставить Киев без помощи

Напомним, Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа за его претензии в сторону НАТО по поводу поддержки в конфликте на Ближнем Востоке. По словам немецкого политика, просить о присоединении к войне постфактум неприемлемо. Канцлер напомнил, что встречался с республиканцем три недели назад и снова говорил с ним по телефону, предлагая обсуждать такие вопросы заранее, а не через газеты. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном не является войной НАТО, и процедуры альянса в данном случае не были соблюдены.

Тимур Хингеев
