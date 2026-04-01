1 апреля, 00:59

Британские военно-морские силы заявили об обстреле танкера у побережья Катара

В Персидском заливе у берегов Катара танкер подвергся удару неизвестным снарядом. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражён в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был повреждён корпус судна», — уточнили в UKMTO.

Экипаж танкера не пострадал, экологических последствий инцидента не зафиксировано.

США направили третью авианосную ударную группу на Ближний Восток
Ранее Иран атаковал базу американских пилотов, расположенную на территории Саудовской Аравии. Место проживания американских пилотов и лётного состава в Эль-Хардже (Саудовская Аравия) было атаковано с помощью беспилотников и ракет. Нанесён удар по скоплению из 200 человек.

