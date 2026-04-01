Британские военно-морские силы заявили об обстреле танкера у побережья Катара
В Персидском заливе у берегов Катара танкер подвергся удару неизвестным снарядом. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражён в левый борт неизвестным снарядом, в результате чего был повреждён корпус судна», — уточнили в UKMTO.
Экипаж танкера не пострадал, экологических последствий инцидента не зафиксировано.
Ранее Иран атаковал базу американских пилотов, расположенную на территории Саудовской Аравии. Место проживания американских пилотов и лётного состава в Эль-Хардже (Саудовская Аравия) было атаковано с помощью беспилотников и ракет. Нанесён удар по скоплению из 200 человек.
