США направили третью авианосную ударную группу на Ближний Восток
Обложка © Wikipedia / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas Hall
Соединённые Штаты направили в ближневосточный регион авианосец USS George H. W. Bush вместе с сопровождением, где уже находятся две авианосные группы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Авианосец класса «Нимиц» USS George H.W. Bush и сопровождающие его военные корабли направляются в регион Ближнего Востока, где присоединятся к авианосным ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford», — сообщает газета со ссылкой на американские официальные лица.
Согласно пресс-службе ВМС США, «Буш» покинул военно-морскую базу Норфолк 31 марта. Судну потребуется несколько недель, чтобы добраться до региона. В это время «Линкольн» действует в Аравийском море, а «Форд» проходит ремонт в хорватском порту.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время. По его словам, американские войска не планируют надолго оставаться в регионе. В то же время Вашингтон запросил системы ПВО Patriot для конфликта на Ближнем Востоке у союзников по НАТО.
