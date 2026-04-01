США направили третью авианосную ударную группу на Ближний Восток

Соединённые Штаты направили в ближневосточный регион авианосец USS George H. W. Bush вместе с сопровождением, где уже находятся две авианосные группы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Авианосец класса «Нимиц» USS George H.W. Bush и сопровождающие его военные корабли направляются в регион Ближнего Востока, где присоединятся к авианосным ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford», — сообщает газета со ссылкой на американские официальные лица.

Согласно пресс-службе ВМС США, «Буш» покинул военно-морскую базу Норфолк 31 марта. Судну потребуется несколько недель, чтобы добраться до региона. В это время «Линкольн» действует в Аравийском море, а «Форд» проходит ремонт в хорватском порту.