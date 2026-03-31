Глава МИД Ирана подтвердил контакты с Уиткоффом, но не назвал их переговорами

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что обмен сообщениями со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом не означает начала переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам министра, он получает послания от Уиткоффа напрямую, как и раньше, но это нельзя расценивать как переговорный процесс. В этих сообщениях, уточнил Аракчи, содержатся предупреждения. Помимо прямого канала, у него и спецпосланника Трампа есть ещё один способ обмена мнениями — через «друзей».

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США тайно готовят наземную операцию против Тегерана, прикрываясь публичными заявлениями о готовности к диалогу. В своём обращении он назвал американскую дипломатию ширмой, за которой скрывается реальная угроза наступления. Он подчеркнул, что иранцы ждут появления американских солдат на своей земле, чтобы открыть огонь и наказать их.