Politico: США попросили союзников о Patriot для Ближнего Востока

Вашингтон попросил европейских союзников по НАТО перебросить зенитные комплексы Patriot на Ближний Восток — в том числе Польшу. Об этом сообщила газета Politico.

По данным издания, США нуждаются в системах ПВО как для защиты объектов альянса в регионе, так и для дальнейшей отправки на Украину. При этом в Варшаве подчеркнули: запрос адресован не только Польше, а всем партнёрам по блоку, и никакого особого давления на республику не оказывалось.

Польская армия располагает 16 пусковыми установками Patriot. Как писала Rzeczpospolita, США предлагали передислоцировать одну из батарей на Ближний Восток, а также рассматривали вариант передачи ракет PAC-3. Однако глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уже дал понять, что Варшава не готова расставаться со своими комплексами ПРО.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США не получили от НАТО никакой помощи в ходе военной операции против Ирана, и Вашингтон этого не забудет. По словам главы Белого дома, страны альянса не сделали абсолютно ничего, чтобы поддержать Соединённые Штаты в этой ситуации. Трамп подчеркнул, что государству ничего не нужно от НАТО, но этот момент останется в памяти.