Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 апреля, 02:26

На Камчатке шесть человек подозреваются в создании экстремистского сообщества

Уголовное дело о деятельности экстремистской организации возбудили на Камчатке. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Следственными органами СУ СК России по Камчатскому краю шесть жителей закрытого административно-территориального образования город Вилючинск в возрасте от 33 до 69 лет подозреваются в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 1.1. и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, вовлечение и участие в деятельности такой организации)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что фигуранты знали о ликвидации религиозной организации, но продолжили его деятельность. По версии правоохранителей, они проводили собрания и богослужения, искали новых участников и обучали их идеологии. Также, по данным следствия, они распространяли запрещённые материалы.

В СК уточнили, что деятельность группы пресекли в марте 2026 года. Операцию провели сотрудники Следственного комитета, ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии.

Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,5 млн рублей за экстремистский контент

Ранее в Тюмени суд арестовал 19-летнего жителя по делу об экстремистском сообществе. По версии следствия, он создал и администрировал канал, где публиковал праворадикальные материалы. Деятельность выявили сотрудники УФСБ по региону. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об участии в экстремистском сообществе. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar